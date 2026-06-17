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  4. Невероятный бомбардир. Холанд установил уникальное достижение
Чемпионат мира
17 июня 2026, 10:40 | Обновлено 17 июня 2026, 10:48
283
0

Невероятный бомбардир. Холанд установил уникальное достижение

Забил в первых матчах Бундеслиги, АПЛ, ЛЧ и ЧМ

17 июня 2026, 10:40 | Обновлено 17 июня 2026, 10:48
283
0
Невероятный бомбардир. Холанд установил уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в своем первом в карьере матче на чемпионате мира, а сборная Норвегии обыграла Ирак со счетом 4:1.

Бомбардир имеет уникальную особенность – забивать в дебютных матчах своих турниров.

Холанд забивал в дебютных матчах в Бундеслиге, АПЛ, Лиге чемпионов и теперь в первом поединке на чемпионате мира. Такого достижения нет ни у одного игрока в истории.

Эрлинг оформил дубль и ярко ворвался на крупнейший турнир.

Далее Норвегия сыграет против Франции и Сенегала.

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Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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