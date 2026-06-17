Невероятный бомбардир. Холанд установил уникальное достижение

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в своем первом в карьере матче на чемпионате мира, а сборная Норвегии обыграла Ирак со счетом 4:1.

Бомбардир имеет уникальную особенность – забивать в дебютных матчах своих турниров.

Холанд забивал в дебютных матчах в Бундеслиге, АПЛ, Лиге чемпионов и теперь в первом поединке на чемпионате мира. Такого достижения нет ни у одного игрока в истории.

Эрлинг оформил дубль и ярко ворвался на крупнейший турнир.

Далее Норвегия сыграет против Франции и Сенегала.