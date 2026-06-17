Невероятный бомбардир. Холанд установил уникальное достижение
Забил в первых матчах Бундеслиги, АПЛ, ЛЧ и ЧМ
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил в своем первом в карьере матче на чемпионате мира, а сборная Норвегии обыграла Ирак со счетом 4:1.
Бомбардир имеет уникальную особенность – забивать в дебютных матчах своих турниров.
Холанд забивал в дебютных матчах в Бундеслиге, АПЛ, Лиге чемпионов и теперь в первом поединке на чемпионате мира. Такого достижения нет ни у одного игрока в истории.
Эрлинг оформил дубль и ярко ворвался на крупнейший турнир.
Далее Норвегия сыграет против Франции и Сенегала.
ERLING HAALAND SCORES FOR NORWAY!!! 🇳🇴— Squawka (@Squawka) June 16, 2026
He has now scored on his debut in the:
◎ Champions League
◎ Bundesliga
◎ Premier League
◉ World Cup 🆕
*Acts shocked* pic.twitter.com/K3RsE2DhJ9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор «Шахтера» высказался о Ринате Ахметове
Элина разобралась с Калинской – россиянка не доиграла матч из-за плохого самочувствия