«Это ничего не значит». Месси прокомментировал повторение рекорда Клозе

Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал повторение рекорда немецкого бомбардира Мирослава Клозе после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Алжира (3:0), в котором он оформил хет-трик:

«Это честь – оказаться там, учитывая, что значит находиться рядом с Клозе. Роналдо тоже там, но, думаю, это ничего не значит. Мбаппе тоже там – он сегодня сделал дубль.

Это просто статистика и ничего больше. Хотя возможность соперничать со всеми ними и вызывает гордость, для меня это не имеет значения.

Роналдо, из тех, кого я видел, был одним из величайших, и он не на первом месте – то есть всё это так и остаётся просто статистикой».

Лионель Месси и Мирослав Клозе забили по 16 мячей на чемпионатах мира, тройку бомбардиров закрывает Роналдо с 15 результативными ударами. Четвертая и пятая позиция за Гердом Мюллером и Килианом Мбаппе соответственно – они забили по 14 мячей.