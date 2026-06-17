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Аргентина
17 июня 2026, 07:49 | Обновлено 17 июня 2026, 07:57
392
0

«Это ничего не значит». Месси прокомментировал повторение рекорда Клозе

Аргентинский нападающий забил 16 мячей на чемпионатах мира

17 июня 2026, 07:49 | Обновлено 17 июня 2026, 07:57
392
0
«Это ничего не значит». Месси прокомментировал повторение рекорда Клозе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал повторение рекорда немецкого бомбардира Мирослава Клозе после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Алжира (3:0), в котором он оформил хет-трик:

«Это честь – оказаться там, учитывая, что значит находиться рядом с Клозе. Роналдо тоже там, но, думаю, это ничего не значит. Мбаппе тоже там – он сегодня сделал дубль.

Это просто статистика и ничего больше. Хотя возможность соперничать со всеми ними и вызывает гордость, для меня это не имеет значения.

Роналдо, из тех, кого я видел, был одним из величайших, и он не на первом месте – то есть всё это так и остаётся просто статистикой».

Лионель Месси и Мирослав Клозе забили по 16 мячей на чемпионатах мира, тройку бомбардиров закрывает Роналдо с 15 результативными ударами. Четвертая и пятая позиция за Гердом Мюллером и Килианом Мбаппе соответственно – они забили по 14 мячей.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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