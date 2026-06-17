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  4. Рекорд. Месси в 12-й раз был признан лучшим игроком матча на ЧМ
Чемпионат мира
17 июня 2026, 06:47 | Обновлено 17 июня 2026, 06:48
415
0

Рекорд. Месси в 12-й раз был признан лучшим игроком матча на ЧМ

Напомним, кто из игроков получил наибольшее количество подобных наград в текущем столетии

17 июня 2026, 06:47 | Обновлено 17 июня 2026, 06:48
415
0
Рекорд. Месси в 12-й раз был признан лучшим игроком матча на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Аргентинский нападающий Лионель Месси в 12-й раз был признан лучшим игроком матча на чемпионате мира.

Легендарный форвард отличился хет-триком в матче первого тура группового этапа против Алжира (3:0).

Это лучший показатель среди всех футболистов XXI века.

По этому поводу ФИФА вспомнила игроков, которые чаще всего признавались лучшими в матчах чемпионата мира в текущем столетии:

  • 12 — Лионель Месси (Аргентина)
  • 7 — Криштиану Роналду (Португалия)
  • 6 — Арьен Роббен (Нидерланды)
  • 5 — Килиан Мбаппе (Франция)
  • 5 — Луис Суарес (Уругвай)
  • 5 — Лука Модрич (Хорватия)
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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу лучший игрок ЧМ-2026 по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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