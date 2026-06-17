Чемпионат мира17 июня 2026, 06:47 | Обновлено 17 июня 2026, 06:48
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Рекорд. Месси в 12-й раз был признан лучшим игроком матча на ЧМ
Напомним, кто из игроков получил наибольшее количество подобных наград в текущем столетии
17 июня 2026, 06:47 | Обновлено 17 июня 2026, 06:48
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Аргентинский нападающий Лионель Месси в 12-й раз был признан лучшим игроком матча на чемпионате мира.
Легендарный форвард отличился хет-триком в матче первого тура группового этапа против Алжира (3:0).
Это лучший показатель среди всех футболистов XXI века.
По этому поводу ФИФА вспомнила игроков, которые чаще всего признавались лучшими в матчах чемпионата мира в текущем столетии:
- 12 — Лионель Месси (Аргентина)
- 7 — Криштиану Роналду (Португалия)
- 6 — Арьен Роббен (Нидерланды)
- 5 — Килиан Мбаппе (Франция)
- 5 — Луис Суарес (Уругвай)
- 5 — Лука Модрич (Хорватия)
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