Рекорд. Месси в 12-й раз был признан лучшим игроком матча на ЧМ

Аргентинский нападающий Лионель Месси в 12-й раз был признан лучшим игроком матча на чемпионате мира.

Легендарный форвард отличился хет-триком в матче первого тура группового этапа против Алжира (3:0).

Это лучший показатель среди всех футболистов XXI века.

По этому поводу ФИФА вспомнила игроков, которые чаще всего признавались лучшими в матчах чемпионата мира в текущем столетии: