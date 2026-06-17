ВИДЕО. Первый хет-трик на ЧМ! Месси в одиночку разгромил Алжир, забив 3-й

38-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в карьере на чемпионатах мира!

17 июня Месси забил три гола в ворота команды Алжира в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026. Третий мяч Лео забил на 76-й минуте, сделав счет 3:0 в пользу аргентинцев.

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Теперь у Лео 16 голов на мундиалях – он сравнялся по этому показателю с Мирославлом Клозе и делит с ним первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ.

Игра Аргентины и Алжира стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

❗️ ВИДЕО. Первый хет-трик на ЧМ! Месси в одиночоку разгромил Алжир, забив 3-й

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine