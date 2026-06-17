ВИДЕО. Первый хет-трик на ЧМ! Месси в одиночку разгромил Алжир, забив 3-й
Лионель сделал счет 3:0 в пользу сборной Аргентины на 76-й минуте матча 1-го тура мундиаля
38-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в карьере на чемпионатах мира!
17 июня Месси забил три гола в ворота команды Алжира в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026. Третий мяч Лео забил на 76-й минуте, сделав счет 3:0 в пользу аргентинцев.
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Теперь у Лео 16 голов на мундиалях – он сравнялся по этому показателю с Мирославлом Клозе и делит с ним первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ.
Игра Аргентины и Алжира стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.
❗️ ВИДЕО. Первый хет-трик на ЧМ! Месси в одиночоку разгромил Алжир, забив 3-й
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