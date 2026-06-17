Только два игрока в истории футбола забивали на 5 разных чемпионатах мира
Лионель Месси присоединился к Криштиану Роналду, оформив гол в ворота Алжира
17 июня легендарный Лионель Месси забил в ворота Алжира в матче за сборную Аргентины в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026.
Для Месси это пятый ЧМ, на котором он забивает минимум один гол – 2006, 2014, 2018, 2022, 2026.
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Кроме Лео, такое достижение удалось покорить лишь Криштиану Роналду – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 17 июня в 19:00 Роналду сможешь забить уже на шестом мундиале, если сумеет отличиться в поединке за сборную Португалии против Кабо-Верде.
Игроки с наибольшим количеством чемпионатов мира, на которых они забивали голы:
- Криштиану Роналду (Португалия) – 5
- Лионель Месси (Аргентина) – 5
- Пеле (Бразилия) – 4
- Уве Зеелер (Германия) – 4
- Мирослав Клозе (Германия) – 4
Месси также стал третьим самым старшим автором гола в истории ЧМ после Роже Миллы и Пепе.
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