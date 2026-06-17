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  4. Только два игрока в истории футбола забивали на 5 разных чемпионатах мира
Чемпионат мира
17 июня 2026, 05:19 |
794
0

Только два игрока в истории футбола забивали на 5 разных чемпионатах мира

Лионель Месси присоединился к Криштиану Роналду, оформив гол в ворота Алжира

17 июня 2026, 05:19 |
794
0
Только два игрока в истории футбола забивали на 5 разных чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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17 июня легендарный Лионель Месси забил в ворота Алжира в матче за сборную Аргентины в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026.

Для Месси это пятый ЧМ, на котором он забивает минимум один гол – 2006, 2014, 2018, 2022, 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кроме Лео, такое достижение удалось покорить лишь Криштиану Роналду – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 17 июня в 19:00 Роналду сможешь забить уже на шестом мундиале, если сумеет отличиться в поединке за сборную Португалии против Кабо-Верде.

Игроки с наибольшим количеством чемпионатов мира, на которых они забивали голы:

  • Криштиану Роналду (Португалия) – 5
  • Лионель Месси (Аргентина) – 5
  • Пеле (Бразилия) – 4
  • Уве Зеелер (Германия) – 4
  • Мирослав Клозе (Германия) – 4

Месси также стал третьим самым старшим автором гола в истории ЧМ после Роже Миллы и Пепе.

Инфографика

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Лионель Месси Криштиану Роналду Пеле Уве Зеелер Мирослав Клозе рекорд ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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