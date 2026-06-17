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Чемпионат мира
17 июня 2026, 04:58 | Обновлено 17 июня 2026, 04:59
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Узбекистан – Колумбия

Игра первого тура группы К начнется 18 июня в 05:00 по Киеву

17 июня 2026, 04:58 | Обновлено 17 июня 2026, 04:59
70
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Узбекистан – Колумбия
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 18 июня, пройдет поединок сборных Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения матча станет «Эстадио Банорте», расположенный в мексиканском Мехико. Начало игры – в 05:00 по Киеву.

Ранее Узбекистан и Колумбия никогда не пересекались на футбольном поле.

Их конкурентами за выход из группы К будут ДР Конго и Португалия, которые сыграют 17 июня.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Узбекистан – Колумбия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Узбекистан – Колумбия
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Группа К (ЧМ-2026)

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
2 ДР Конго 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
3 Португалия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
4 Узбекистан 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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