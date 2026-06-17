В четверг, 18 июня, пройдет поединок сборных Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.

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Местом проведения матча станет «Эстадио Банорте», расположенный в мексиканском Мехико. Начало игры – в 05:00 по Киеву.

Ранее Узбекистан и Колумбия никогда не пересекались на футбольном поле.

Их конкурентами за выход из группы К будут ДР Конго и Португалия, которые сыграют 17 июня.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Узбекистан – Колумбия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Узбекистан – Колумбия Смотреть трансляцию

Группа К (ЧМ-2026)