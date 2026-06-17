Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Узбекистан – Колумбия
Игра первого тура группы К начнется 18 июня в 05:00 по Киеву
В четверг, 18 июня, пройдет поединок сборных Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения матча станет «Эстадио Банорте», расположенный в мексиканском Мехико. Начало игры – в 05:00 по Киеву.
Ранее Узбекистан и Колумбия никогда не пересекались на футбольном поле.
Их конкурентами за выход из группы К будут ДР Конго и Португалия, которые сыграют 17 июня.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Узбекистан – Колумбия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа К (ЧМ-2026)
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
|2
|ДР Конго
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|4
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
|
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