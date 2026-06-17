ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола
Рефери не засчитал взятия ворота от Лионеля Месси (Аргентина) и Фареса Шаиби (Алжир)
Сборные Аргентины и Алжира активно начали матч 1-го тура группы J чемпионата мира 2026.
На 5-й минуте отличился легендарный Лионель Месси, а на 8-й – Фарес Шаиби.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Однако оба гола были отменены из-за офсайдов во время передач.
Встреча Аргентины и Алжира стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на стадионе Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.
В одном квартете аргентинцы и алжирцы выступают вместе с Австрией и Иорданией.
ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянец признал свою ошибку
Оливье поздравил Килиана с достижением