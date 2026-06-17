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Чемпионат мира
17 июня 2026, 04:20 | Обновлено 17 июня 2026, 04:31
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0

ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола

Рефери не засчитал взятия ворота от Лионеля Месси (Аргентина) и Фареса Шаиби (Алжир)

17 июня 2026, 04:20 | Обновлено 17 июня 2026, 04:31
75
0
ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Аргентины и Алжира активно начали матч 1-го тура группы J чемпионата мира 2026.

На 5-й минуте отличился легендарный Лионель Месси, а на 8-й – Фарес Шаиби.

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Однако оба гола были отменены из-за офсайдов во время передач.

Встреча Аргентины и Алжира стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на стадионе Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

В одном квартете аргентинцы и алжирцы выступают вместе с Австрией и Иорданией.

ФОТО. Офсайд у Месси. За 8 минут матча Аргентина – Алжир отменили 2 гола

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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