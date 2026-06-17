ФОТО. Футболист сборной Украины показал свою новорожденную дочь
Поздравления получают Александр Романчук и его жена Эвелина
Защитник румынской «Университати» Крайова и сборной Украины Александр Романчук вместе с супругой Эвелиной поделились радостной новостью в социальных сетях.
Супруги впервые показали новорожденную дочь по имени Мия. В совместной публикации они разместили серию семейных фотографий из роддома и домашней фотосессии, сопроводив их подписью: «Welcome home Mia. Дочь, мы так ждали тебя».
На снимках футболист позирует вместе с женой и малышкой на фоне десятков розовых воздушных шаров, фигурок единорогов и огромных цветочных композиций из роз, подготовленных в честь рождения дочери.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Публикация быстро собрала сотни лайков и множество поздравлений. Одной из первых на пост отреагировала пресс-служба Украинской ассоциации футбола, оставив комментарий: «Поздравляем».
В комментариях молодой семье желали здоровья, счастья и благополучия, а маленькой Мии – расти в любви и заботе.
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