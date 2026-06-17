ФОТО. От ЧМ-1994 до ЧМ-2026. Невероятная семейная история Холандов
ESPN FC напомнила факт, который растрогал футбольных фанатов
Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает привлекать внимание на чемпионате мира-2026 не только своей результативной игрой, но и красивой семейной историей.
Популярная страница ESPN FC напомнила интересный факт: отец форварда, Альф-Инге Холанд, выступал за сборную Норвегии на чемпионате мира 1994 года в США.
Спустя 32 года после того турнира он уже наблюдает за выступлениями своего сына, который дебютировал на мундиале в составе национальной команды Норвегии в матче против Ирака (4:1, Эрлинг отметился дублем).
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ESPN FC опубликовала коллаж с фотографиями Альфа-Инге времен ЧМ-1994, его современным снимком и эмоциональным празднованием гола Эрлинга на турнире в США.
Болельщики тепло отреагировали на публикацию, назвав историю семьи Холандов одной из самых трогательных на нынешнем чемпионате мира. Многие отметили символичность того, что отец и сын сыграли на мундиалях в одной стране с разницей более чем в три десятилетия.
Alf Inge Haaland played for Norway in the 1994 World Cup in the USA.— ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2026
32 years later, he's watching his son Erling dominate in his World Cup debut for Norway in the USA ❤️ pic.twitter.com/BiNO45kMrt
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