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17 июня 2026, 03:47 | Обновлено 17 июня 2026, 03:50
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0

ФОТО. От ЧМ-1994 до ЧМ-2026. Невероятная семейная история Холандов

ESPN FC напомнила факт, который растрогал футбольных фанатов

17 июня 2026, 03:47 | Обновлено 17 июня 2026, 03:50
95
0
ФОТО. От ЧМ-1994 до ЧМ-2026. Невероятная семейная история Холандов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает привлекать внимание на чемпионате мира-2026 не только своей результативной игрой, но и красивой семейной историей.

Популярная страница ESPN FC напомнила интересный факт: отец форварда, Альф-Инге Холанд, выступал за сборную Норвегии на чемпионате мира 1994 года в США.

Спустя 32 года после того турнира он уже наблюдает за выступлениями своего сына, который дебютировал на мундиале в составе национальной команды Норвегии в матче против Ирака (4:1, Эрлинг отметился дублем).

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ESPN FC опубликовала коллаж с фотографиями Альфа-Инге времен ЧМ-1994, его современным снимком и эмоциональным празднованием гола Эрлинга на турнире в США.

Болельщики тепло отреагировали на публикацию, назвав историю семьи Холандов одной из самых трогательных на нынешнем чемпионате мира. Многие отметили символичность того, что отец и сын сыграли на мундиалях в одной стране с разницей более чем в три десятилетия.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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