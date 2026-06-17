ВИДЕО. Сборная Ирака забила свой первый гол на ЧМ за 40 лет

Нападающий сборной Ирака Айман Хуссейн сравнял счет в матче первого тура ЧМ-2026 против Норвегии (1:1).

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Айман ответил на гол своего визави Эрлинга Холанда, поразив ворота Норвегии на 39-й минуте.

Этот мяч стал историческим для сборной Ирака, ведь он стал всего лишь вторым голом команды в истории выступлений на чемпионатах мира.

Свой первый гол иракцы забили на дебютном мундиале 1986 года, где не смогли выйти из группы.

ВИДЕО. Ирак забил свой первый гол на ЧМ за 40 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine