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  4. ВИДЕО. Сборная Ирака забила свой первый гол на ЧМ за 40 лет
Чемпионат мира
17 июня 2026, 01:52 | Обновлено 17 июня 2026, 02:03
103
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ВИДЕО. Сборная Ирака забила свой первый гол на ЧМ за 40 лет

Айман Хуссейн огорчил норвежскую сборную

17 июня 2026, 01:52 | Обновлено 17 июня 2026, 02:03
103
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ВИДЕО. Сборная Ирака забила свой первый гол на ЧМ за 40 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Ирака Айман Хуссейн сравнял счет в матче первого тура ЧМ-2026 против Норвегии (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Айман ответил на гол своего визави Эрлинга Холанда, поразив ворота Норвегии на 39-й минуте.

Этот мяч стал историческим для сборной Ирака, ведь он стал всего лишь вторым голом команды в истории выступлений на чемпионатах мира.

Свой первый гол иракцы забили на дебютном мундиале 1986 года, где не смогли выйти из группы.

ВИДЕО. Ирак забил свой первый гол на ЧМ за 40 лет

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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так ирак туда впервые за 40 лет вышел!!
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