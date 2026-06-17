ФОТО. Один из лучших форвардов современности дебютировал на чемпионате мира
Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе Норвегии на матч ЧМ-2026 против команды Ирака
25-летний форвард Эрлинг Холанд дебютировал на чемпионате мира.
Холанд вышел в стартовом составе сборной Норвегии на матч 1-го тура группы I ЧМ-2026 против команды Ирака.
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На клубном уровне Эрлинг защищает цвета ангийского Манчестер Сити. Холанд по праву считается одним из лучших форвардов и бомбардиров современности.
Холанд является лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории с 55 голами за 50 матчей.
Норвегия в четвертый раз в истории играет на мундиале – ранее норвежцы выступали в 1938, 1994 и 1998 годах. В одном квартете Холанд и компания выступают вместе с Францией, Ираком и Сенегалом.
ФОТО. Эрлинг Холанл дебютировал на чемпионате мира
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