ФОТО. Один из лучших форвардов современности дебютировал на чемпионате мира

25-летний форвард Эрлинг Холанд дебютировал на чемпионате мира.

Холанд вышел в стартовом составе сборной Норвегии на матч 1-го тура группы I ЧМ-2026 против команды Ирака.

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На клубном уровне Эрлинг защищает цвета ангийского Манчестер Сити. Холанд по праву считается одним из лучших форвардов и бомбардиров современности.

Холанд является лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории с 55 голами за 50 матчей.

Норвегия в четвертый раз в истории играет на мундиале – ранее норвежцы выступали в 1938, 1994 и 1998 годах. В одном квартете Холанд и компания выступают вместе с Францией, Ираком и Сенегалом.

ФОТО. Эрлинг Холанл дебютировал на чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine