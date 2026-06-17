Сенегал стал 29-й сборной, в ворота которой забивал Килиан Мбаппе

Сенегал стал 29-й сборной, в воротах которой двумя голами отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Произошло это в первом туре ЧМ-2026.

В общей сложности в активе Мбаппе теперь 58 голов за сборную Франции, чем он превзошел рекорд Оливье Жиру (57 забитых мячей).

Вспомним все сборные, против которых отмечался забитыми мячами французский нападающий.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (58 голов)