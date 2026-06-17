Чемпионат мира17 июня 2026, 00:43 | Обновлено 17 июня 2026, 01:00
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Сенегал стал 29-й сборной, в ворота которой забивал Килиан Мбаппе
Вспомним все сборные, против которых отмечался забитыми мячами французский нападающий
17 июня 2026, 00:43 | Обновлено 17 июня 2026, 01:00
51
0
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Сенегал стал 29-й сборной, в воротах которой двумя голами отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.
Произошло это в первом туре ЧМ-2026.
В общей сложности в активе Мбаппе теперь 58 голов за сборную Франции, чем он превзошел рекорд Оливье Жиру (57 забитых мячей).
Вспомним все сборные, против которых отмечался забитыми мячами французский нападающий.
Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (58 голов)
- 6 – Нидерланды
- 5 – Аргентина
- 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
- 3 – Польша, Исландия
- 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал
- 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Швеция, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия.
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