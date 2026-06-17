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  4. Сенегал стал 29-й сборной, в ворота которой забивал Килиан Мбаппе
Чемпионат мира
17 июня 2026, 00:43 | Обновлено 17 июня 2026, 01:00
51
0

Сенегал стал 29-й сборной, в ворота которой забивал Килиан Мбаппе

Вспомним все сборные, против которых отмечался забитыми мячами французский нападающий

17 июня 2026, 00:43 | Обновлено 17 июня 2026, 01:00
51
0
Сенегал стал 29-й сборной, в ворота которой забивал Килиан Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сенегал стал 29-й сборной, в воротах которой двумя голами отличился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Произошло это в первом туре ЧМ-2026.

В общей сложности в активе Мбаппе теперь 58 голов за сборную Франции, чем он превзошел рекорд Оливье Жиру (57 забитых мячей).

Вспомним все сборные, против которых отмечался забитыми мячами французский нападающий.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (58 голов)

  • 6 – Нидерланды
  • 5 – Аргентина
  • 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
  • 3 – Польша, Исландия
  • 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал
  • 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Швеция, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия.
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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