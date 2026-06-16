ГРАВИНА: «Не согласен с тем, что итальянский футбол пробил дно»
Габриэле Гравина уверен, что не все так плохо в итальянском футболе
Габриэле Гравина опроверг распространенное мнение о том, что итальянский футбол находится в состоянии окончательного упадка, настаивая на том, что оценивать национальный футбол исключительно по неудачам в квалификации к чемпионату мира – это упрощенно и неточно.
«Я не согласен с тем, что итальянский футбол пробил дно», – сказал бывший президент Итальянской федерации футбол. «Оценивать наш футбол на основе одного результата – ошибка, нам нужно перестать лицемерить в этом вопросе».
«С 2018 года при Манчини Италия провела серию из 37 матчей без поражений, выиграла чемпионат Европы в 2021 году – это выдающиеся результаты», – сказал Гравина. «До 2018 года юношеские сборные никогда не выходили в финалы. Сегодня чемпионат Европы выигрывают как сборные до 17 лет, так и до 19 лет».
Напомним, что сборная Италии пропускает третий чемпионат мира подряд.
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