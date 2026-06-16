ГРАВИНА: «Не согласен с тем, что итальянский футбол пробил дно»

Габриэле Гравина опроверг распространенное мнение о том, что итальянский футбол находится в состоянии окончательного упадка, настаивая на том, что оценивать национальный футбол исключительно по неудачам в квалификации к чемпионату мира – это упрощенно и неточно.

«Я не согласен с тем, что итальянский футбол пробил дно», – сказал бывший президент Итальянской федерации футбол. «Оценивать наш футбол на основе одного результата – ошибка, нам нужно перестать лицемерить в этом вопросе».

«С 2018 года при Манчини Италия провела серию из 37 матчей без поражений, выиграла чемпионат Европы в 2021 году – это выдающиеся результаты», – сказал Гравина. «До 2018 года юношеские сборные никогда не выходили в финалы. Сегодня чемпионат Европы выигрывают как сборные до 17 лет, так и до 19 лет».

Напомним, что сборная Италии пропускает третий чемпионат мира подряд.