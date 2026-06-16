Фейл судьи: «фол» Джексона, после которого ворота Франции остались пустыми
На ногу Майка Меньяна наступил не Николас, а Орельен Тчуамени
16 июня сборные Франции и Сенегала проводят матч первого тура группы I чемпионата мира 2026 – после первого тайма счет 0:0.
В середине первой 45-минутки после розыгрыша углового голкипер французов Майк Меньян свалился на газон – рефери зафиксировал вол Николаса Джексона на вратаре.
Нарушение правил заключалась в том, что Джексон якобы наступил на ногу Меньяна. Однако на повторе четко видно, что против своего же голкипера «сфолил» Орельен Тчуамени.
Интересно, что Меньян не спешил подиматься и ворота сборной Франции были пустыми – фактически, рефери лишил Сенегал голевой возможности.
Франция и Сенегал стартовали в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде.
Фейл судьи: «фол» Джексона, после которого ворота Франции остались пустыми
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