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Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:15 | Обновлено 16 июня 2026, 23:16
781
0

Фейл судьи: «фол» Джексона, после которого ворота Франции остались пустыми

На ногу Майка Меньяна наступил не Николас, а Орельен Тчуамени

16 июня 2026, 23:15 | Обновлено 16 июня 2026, 23:16
781
0
Фейл судьи: «фол» Джексона, после которого ворота Франции остались пустыми
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16 июня сборные Франции и Сенегала проводят матч первого тура группы I чемпионата мира 2026 – после первого тайма счет 0:0.

В середине первой 45-минутки после розыгрыша углового голкипер французов Майк Меньян свалился на газон – рефери зафиксировал вол Николаса Джексона на вратаре.

Нарушение правил заключалась в том, что Джексон якобы наступил на ногу Меньяна. Однако на повторе четко видно, что против своего же голкипера «сфолил» Орельен Тчуамени.

Интересно, что Меньян не спешил подиматься и ворота сборной Франции были пустыми – фактически, рефери лишил Сенегал голевой возможности.

Франция и Сенегал стартовали в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде.

Фейл судьи: «фол» Джексона, после которого ворота Франции остались пустыми

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Майк Меньян Орельен Тчуамени фото Николас Джексон сборная Франции по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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