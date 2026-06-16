Украинский вратарь в Румынии: «Динамо будет фаворитом»

Украинский вратарь Павел Исенко, ставший чемпионом и обладателем Кубка Румынии в составе краевской «Университати» в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о первом сопернике подопечных Игоря Костюка в Лиге Европы.

– Так уже случилось, что в прошлом сезоне именно в соперничестве между обеими «Университатями» решалось кто завоюет чемпионский титул и Кубок Румынии. Нам таки удалось склонить чашу весов на свою сторону. Сначала в финале Кубка одержали верх в серии послематчевых пенальти, а затем в одном из последних туров чемпионата разбили клужан 5:0, заставив их смириться со вторым местом..

– Чем отличается команда из Клужа из других румынских команд?

– Они больше любят играть вторым номером, используя тактическую схему 4-2-3-1. В середине поля у клужан следует отметить креативного Дорина Нистора, выполняющего все стандартные положения, может обострить ситуацию последним пасом. Также динамовцам нужно быть аккуратными при подстраховке, потому что выдвинутый на острие атаки боснийский гренадер Йово Лукич умело играет на опережение.

– То, что киевляне в первом матче будут в Люблине в роли номинальных хозяев это плюс?

– Думаю, что да. Динамовцам нужно постараться сыграть результативно и создать запас прочности. Тем не менее, в родных стенах клужане более неуступчивы, потому что обеспечены безумной поддержкой 12-го игрока. Это киевлянам следует учесть.

– Кому ты отдаешь предпочтение в этом противостоянии?

– Считаю фаворитами динамовцев. У них более сбалансированный состав, они заточены на атаку. Вот еще бы только с прицелом все было хорошо.

Ранее стало известно, что польский легионер в скором времени может вернуться в «Динамо».