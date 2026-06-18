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  4. В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
Испания
18 июня 2026, 07:02 |
2619
1

В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина

Перейро утверждает, что вратарь не покинет клуб

18 июня 2026, 07:02 |
2619
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В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Слухи о возможном уходе Андрея Лунина из «Реала» в летнее трансферное окно не утихают.

Своим мнением о возможном уходе украинца поделился известный испанский журналист и комментатор матчей «Реала» Альберто Перейро.

В соцсети X один из болельщиков мадридского клуба предположил, что Лунин может покинуть команду этим летом. Впрочем, Перейро не согласился с таким сценарием.

«Уход Лунина? Я совершенно не вижу такого развития событий», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин всерьёз задумался о смене клуба уже этим летом. Главным претендентом на голкипера называют миланский «Интер», который готов сделать серьезную ставку на украинца.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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