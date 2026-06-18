В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
Перейро утверждает, что вратарь не покинет клуб
Слухи о возможном уходе Андрея Лунина из «Реала» в летнее трансферное окно не утихают.
Своим мнением о возможном уходе украинца поделился известный испанский журналист и комментатор матчей «Реала» Альберто Перейро.
В соцсети X один из болельщиков мадридского клуба предположил, что Лунин может покинуть команду этим летом. Впрочем, Перейро не согласился с таким сценарием.
«Уход Лунина? Я совершенно не вижу такого развития событий», — написал журналист.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин всерьёз задумался о смене клуба уже этим летом. Главным претендентом на голкипера называют миланский «Интер», который готов сделать серьезную ставку на украинца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель оформил хет-трик Алжиру на старте ЧМ-2026 и теперь имеет 16 голов на мундиалях
Криштиану коротко высказался о матче со сборной ДР Конго