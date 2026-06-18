В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина

Слухи о возможном уходе Андрея Лунина из «Реала» в летнее трансферное окно не утихают.

Своим мнением о возможном уходе украинца поделился известный испанский журналист и комментатор матчей «Реала» Альберто Перейро.

В соцсети X один из болельщиков мадридского клуба предположил, что Лунин может покинуть команду этим летом. Впрочем, Перейро не согласился с таким сценарием.

«Уход Лунина? Я совершенно не вижу такого развития событий», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин всерьёз задумался о смене клуба уже этим летом. Главным претендентом на голкипера называют миланский «Интер», который готов сделать серьезную ставку на украинца.