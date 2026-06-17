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  4. Пономаренко получил роскошный вариант трансфера в легендарный клуб
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 23:40 |
1105
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Пономаренко получил роскошный вариант трансфера в легендарный клуб

За футболистом следят «Милан», а также дортмундская «Боруссия»

17 июня 2026, 23:40 |
1105
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Пономаренко получил роскошный вариант трансфера в легендарный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвій Пономаренко
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Лидер киевского «Динамо», украинский бомбардир Матвей Пономаренко, заинтересовал ряд известных клубов Старого Света.

Как сообщил известный футбольный агент Аркадий Запорожану, на трансфер украинского нападающего претендуют семикратный победитель Лиги чемпионов итальянский «Милан» и бронзовый призер немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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трансферы Бундеслиги трансферы Серии A трансферы Матвей Пономаренко трансферы УПЛ Милан РБ Лейпциг
Дмитрий Олийченко Источник: Prosport.ro
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