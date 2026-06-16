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  4. Вингер Харькова Гаджиев рассказал о восстановлении после серьезной травмы
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 23:14 |
91
0

Вингер Харькова Гаджиев рассказал о восстановлении после серьезной травмы

Это был самый тяжелый период в жизни футболиста

16 июня 2026, 23:14 |
91
0
Вингер Харькова Гаджиев рассказал о восстановлении после серьезной травмы
ФК Харьков. Рамик Гаджиев
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Вингер «Харькова» Рамик Гаджиев рассказал о своём восстановлении после травмы.

В сентябре прошлого года в матче против «Шахтёра» футболист получил перелом малоберцовой кости и разрыв связок колена. Недавно стало известно, что игрок вернулся к тренировкам.

– Вы месяц назад наконец-то вернулись на поле. Как проходило восстановление? Чувствуете ли вы сейчас, что готовы на 100 процентов?

– Да, я месяц назад вернулся на поле, очень рад, что к концу чемпионата смог это сделать. Я закрыл для себя этот этап, мне морально стало легче, потому что я очень хотел вернуться, я проделал тяжелую работу. Это был тяжелый период для меня, самый тяжелый в моей жизни, потому что я не играл в футбол, мне всегда было больно в ноге, и это было постоянно.

Сейчас я уже отдохнул, как морально, так и физически. Я уже перезагрузился, я готов к этому сезону. Нужно пройти сборы, и я считаю, что всё будет хорошо. На сколько процентов я готов сейчас, я не могу сказать. Это будет видно уже после сборов.

В прошлом сезоне Гаджиев успел провести шесть матчей в составе команды Младена Бартуловича, отличившись двумя забитыми голами.

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Рамик Гаджиев Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
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