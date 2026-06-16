Вингер Харькова Гаджиев рассказал о восстановлении после серьезной травмы

Вингер «Харькова» Рамик Гаджиев рассказал о своём восстановлении после травмы.

В сентябре прошлого года в матче против «Шахтёра» футболист получил перелом малоберцовой кости и разрыв связок колена. Недавно стало известно, что игрок вернулся к тренировкам.

– Вы месяц назад наконец-то вернулись на поле. Как проходило восстановление? Чувствуете ли вы сейчас, что готовы на 100 процентов?

– Да, я месяц назад вернулся на поле, очень рад, что к концу чемпионата смог это сделать. Я закрыл для себя этот этап, мне морально стало легче, потому что я очень хотел вернуться, я проделал тяжелую работу. Это был тяжелый период для меня, самый тяжелый в моей жизни, потому что я не играл в футбол, мне всегда было больно в ноге, и это было постоянно.

Сейчас я уже отдохнул, как морально, так и физически. Я уже перезагрузился, я готов к этому сезону. Нужно пройти сборы, и я считаю, что всё будет хорошо. На сколько процентов я готов сейчас, я не могу сказать. Это будет видно уже после сборов.