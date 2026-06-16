Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп примет участие в награждении победителя чемпионата мира. Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, ожидается, что глава государства, которое принимает часть поединков мундиаля, в том числе и финал, будет участвовать в церемонии награждения команды-победителя. Подобное уже случалось на клубном чемпионате мира в 2025 году.

Финальный поединок чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Мэтлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд.

Ранее сообщалось о том, что Неймар вернулся к тренировкам на поле с мячом.