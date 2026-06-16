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Чемпионат мира
16 июня 2026, 21:56 | Обновлено 16 июня 2026, 22:03
79
0

Трамп примет участие в награждении победителя чемпионата мира

Подобное уже случалось на клубном чемпионате мира

16 июня 2026, 21:56 | Обновлено 16 июня 2026, 22:03
79
0
Трамп примет участие в награждении победителя чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп примет участие в награждении победителя чемпионата мира. Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, ожидается, что глава государства, которое принимает часть поединков мундиаля, в том числе и финал, будет участвовать в церемонии награждения команды-победителя. Подобное уже случалось на клубном чемпионате мира в 2025 году.

Финальный поединок чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Мэтлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд.

Ранее сообщалось о том, что Неймар вернулся к тренировкам на поле с мячом.

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Даниил Кирияка Источник: Бен Джейкобс
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