Элина СВИТОЛИНА: «Это не тот способ, которым я хотела бы выиграть матч»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) прокомментировала победу над «нейтральной» Анной Калинской (WTA 20) в матче 1/16 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

– Элина, досадное завершение матча после очень хорошей игры с твоей стороны. Какие у тебя сейчас мысли, учитывая, что Анна была вынуждена сняться с матча?

– Да, конечно, это не тот способ, которым я хотела бы выиграть матч. Всегда очень тяжело, когда соперница получает травму. Но я действительно получила огромное удовольствие от атмосферы, от того, что так много людей пришли посмотреть матч, и старалась показать свой лучший теннис в первом матче на траве в этом году. Поэтому искренне благодарю всех, кто был здесь и поддерживал нас.

– У тебя здесь большая поддержка, много украинских флагов на трибунах. Что можешь сказать о своей игре до этого досадного завершения матча? На мой взгляд, для первого поединка на траве ты выглядела невероятно.

– Да, да. Честно говоря, иногда я и сама удивляю себя такими выступлениями. Но чувствую себя хорошо. Для меня сейчас главное – провести как можно больше времени на траве. К тому же это такой замечательный центральный корт. Я не играла здесь уже несколько лет, поэтому было очень приятно снова выйти на этот корт.

– Публика тебя явно поддерживает. Я не знаю, можно ли назвать тебя специалисткой по игре на траве, наверное, ты сама так не считаешь. Но ты точно очень сильная теннисистка на этом покрытии. Дважды доходила до полуфинала Уимблдона. Как ты думаешь, в чём секрет успешной игры на траве?

– Думаю, нужно быть доброй к себе и доброй к траве тоже. Мне кажется, в этом и есть ключ. Конечно, после грунтового сезона у нас очень мало времени, чтобы адаптироваться к этому покрытию. Но я стараюсь сыграть как можно больше матчей, чтобы дать себе лучший шанс хорошо подготовиться и чувствовать себя уверенно на траве.

– И выглядишь ты на ней очень уверенно. Последний вопрос перед тем, как тебя отпустить. У тебя были невероятные несколько недель: титул в Риме, затем четвертьфинал в Париже. Как прошли последние несколько дней? Удалось ли немного отдохнуть перед приездом в Берлин? И готова ли ты, возможно, пройти здесь весь путь до конца?

– Для меня это были всего лишь несколько дней дома с семьёй. Мы прекрасно провели время, играли в гольф, кстати, тоже на траве. Так что было очень приятно.

– То есть некоторая тренировка на травяном покрытии всё-таки была?

– Да, можно и так сказать. А ещё я немного путешествовала. Сейчас сезон концертов, поэтому я также хорошо провела время и сходила на концерт The Weeknd. В целом всё очень хорошо. Хорошее лето, которым можно наслаждаться. И наконец-то здесь тоже солнечная погода. Так что я действительно получаю от этого удовольствие.

– Я слышала, что в воскресенье в Дюссельдорфе ты планируешь пойти на концерт Bad Bunny. Это правда?

– Да, именно так. Я стараюсь оставаться здесь как можно дольше. Но если что-то случится, то поеду на концерт.