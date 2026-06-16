Мбаппе сыграет 15-й матч на ЧМ. Сколько до рекорда Льориса за Францию?
Нападающий «Реала» сыграл во всех матчах сборной Франции на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов
Матч первого тура ЧМ-2026 против сборной Сенегала станет для Килиана Мбаппе 15-м выступлением за сборную Франции на чемпионатах мира.
С 2018 года нападающий «Реала» сыграл во всех матчах сборной Франции на мундиалях
- 2026: Сенегал
- 2022: Австралия, Дания, Тунис, Польша, Англия, Марокко, Аргентина
- 2018: Австралия, Перу, Дания, Аргентина, Уругвай, Бельгия, Хорватия
Уже на этом чемпионате мира Мбаппе может превзойти рекорд Уго Льориса (20) по количеству матчей за сборную Франции на чемпионатах мира.
Французские игроки с наибольшим количеством выступлений на чемпионатах мира (включая матч против Сенегала)
- 20 – Уго Льорис
- 19 – Антуан Гризманн
- 18 – Рафаэль Варан
- 18 – Оливье Жиру
- 17 – Тьерри Анри
- 17 – Фабьен Бартез
- 16 – Лилиан Тюрам
- 15 – Максим Босси
- 15 – Килиан Мбаппе
- 14 – Мишель Платини
Kylian Mbappé has played in all 15 of France's World Cup games since 2018. 🇫🇷— Squawka (@Squawka) June 16, 2026
2018
◉ vs. Australia (GS)
◉ vs. Peru (GS)
◉ vs. Denmark (GS)
◉ vs. Argentina (L16)
◉ vs. Uruguay (QF)
◉ vs. Belgium (SF)
◉ vs. Croatia (F)
2022
◉ vs. Australia (GS)
◉ vs. Denmark (GS)
◉ vs.… https://t.co/gdkfkq6psH
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