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  4. Мбаппе сыграет 15-й матч на ЧМ. Сколько до рекорда Льориса за Францию?
Чемпионат мира
16 июня 2026, 21:36 | Обновлено 16 июня 2026, 21:38
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Мбаппе сыграет 15-й матч на ЧМ. Сколько до рекорда Льориса за Францию?

Нападающий «Реала» сыграл во всех матчах сборной Франции на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов

16 июня 2026, 21:36 | Обновлено 16 июня 2026, 21:38
221
0
Мбаппе сыграет 15-й матч на ЧМ. Сколько до рекорда Льориса за Францию?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Матч первого тура ЧМ-2026 против сборной Сенегала станет для Килиана Мбаппе 15-м выступлением за сборную Франции на чемпионатах мира.

С 2018 года нападающий «Реала» сыграл во всех матчах сборной Франции на мундиалях

  • 2026: Сенегал
  • 2022: Австралия, Дания, Тунис, Польша, Англия, Марокко, Аргентина
  • 2018: Австралия, Перу, Дания, Аргентина, Уругвай, Бельгия, Хорватия

Уже на этом чемпионате мира Мбаппе может превзойти рекорд Уго Льориса (20) по количеству матчей за сборную Франции на чемпионатах мира.

Французские игроки с наибольшим количеством выступлений на чемпионатах мира (включая матч против Сенегала)

  • 20 – Уго Льорис
  • 19 – Антуан Гризманн
  • 18 – Рафаэль Варан
  • 18 – Оливье Жиру
  • 17 – Тьерри Анри
  • 17 – Фабьен Бартез
  • 16 – Лилиан Тюрам
  • 15 – Максим Босси
  • 15 – Килиан Мбаппе
  • 14 – Мишель Платини
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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