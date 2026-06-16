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Чемпионат мира
16 июня 2026, 20:45 |
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Франция – Сенегал. Мбаппе vs Мане: обнародованы составы на матч ЧМ-2026

Поединок 1-го тура группы I начнется 16 июня в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум

16 июня 2026, 20:45 |
201
0
Франция – Сенегал. Мбаппе vs Мане: обнародованы составы на матч ЧМ-2026
Дидье Дешам и Пап Тиав
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16 июня состоится матч 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Сенегала.

Наставники команд – Дидье Дешам и Пап Тиав соответственно – определились со стартовыми составами своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В атаке у французов сыграют Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Сенегал сыграет с тремя нападающими – Садио Мане, Исмаила Сарр и Николас Джексон.

В одном квартете Франция и Сенегал выступают вместе со сборными Ирака и Норвегии.

Встреча французов и сенегальцев начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.

Стартовые составы на матч Франция – Сенегал:

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле, Мбаппе, Дуэ

Сенегал: Менди, Диатта, Ньякате, Кулибали, Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Сарр, Мане, Джексон

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Дидье Дешам Пап Тиав стартовые составы сборная Франции по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе Садио Мане
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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