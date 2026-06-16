Франция – Сенегал. Мбаппе vs Мане: обнародованы составы на матч ЧМ-2026
Поединок 1-го тура группы I начнется 16 июня в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум
16 июня состоится матч 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Сенегала.
Наставники команд – Дидье Дешам и Пап Тиав соответственно – определились со стартовыми составами своих подопечных.
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В атаке у французов сыграют Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Сенегал сыграет с тремя нападающими – Садио Мане, Исмаила Сарр и Николас Джексон.
В одном квартете Франция и Сенегал выступают вместе со сборными Ирака и Норвегии.
Встреча французов и сенегальцев начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси.
Стартовые составы на матч Франция – Сенегал:
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле, Мбаппе, Дуэ
Сенегал: Менди, Диатта, Ньякате, Кулибали, Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Сарр, Мане, Джексон
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