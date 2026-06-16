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Германия
16 июня 2026, 21:33 | Обновлено 16 июня 2026, 21:34
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Преступник пытался изнасиловать дочь экс-звезды Баварии в ее доме

Семья Мехмета Шолля пережила кошмарное утро

16 июня 2026, 21:33 | Обновлено 16 июня 2026, 21:34
1083
1 Comments
Преступник пытался изнасиловать дочь экс-звезды Баварии в ее доме
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехмет Шолль
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48-летний мужчина проник в дом бывшего игрока «Баварии» и сборной Германии Мехмета Шолля и намеревался переспать с дочерью экс-футболиста.

Инцидент произошел рано утром в понедельник. Согласно предварительным данным, мужчина проник в дом через, по-видимому, незапертую дверь. Он оставил свой рюкзак и обувь снаружи дома.

Войдя в дом, злоумышленник не стал искать ценности – вместо этого он сначала покушал и принял душ. Затем обнаженный мужчина отправился в комнату старшей дочери Шолля. 20-летняя девушка спала там со своим парнем, Сандро Портой, футболистом резервной команды «Мюнхен-1860». Когда злоумышленник попытался забраться к девушке в постель, пара проснулась, что привело к ожесточенной ссоре.

Все вместе задержали преступника. Прибывшая на место происшествия полиция арестовала мужчину внутри дома. Согласно имеющейся информации, подозреваемый ранее был известен как человек с психическими расстройствами.

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Бавария сборная Германии по футболу
Руслан Полищук Источник: Focus
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почему вы решили, что он пошел в спальню к фрау Шолль, а не к ее парню?
это же Европа, детка
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