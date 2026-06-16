«Не должно удивлять». В Бразилии прокомментировали вызов Неймара в сборную

Нападающий национальной сборной Бразилии Матеус Кунья прокомментировал вызов вингера Неймара в состав «пятикратных чемпионов»:

«Вызов Неймара в сборную никого не должен удивлять. Это футболист, чье мастерство говорит само за себя. Надеюсь, он сможет помочь нам, проявив весь свой талант. Неймар и Каземиро – игроки невероятного уровня, и они ежедневно доказывают это в своих клубах.

Они находятся в отличной форме и входят в число лучших в мире благодаря тому, чего достигли за последние годы, каждый сезон доказывая способность решать исход матчей. У нас есть выдающиеся футболисты, но нам нужно быть сильными как команда, если мы хотим осуществить свою мечту».

Неймар пропустил первый матч сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года из-за травмы. Сообщалось, что и во втором матче мундиаля вингер не примет участия.