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Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:08 |
136
0

«Не должно удивлять». В Бразилии прокомментировали вызов Неймара в сборную

Матеус Кунья считает вингера важной частью команды

16 июня 2026, 23:08 |
136
0
«Не должно удивлять». В Бразилии прокомментировали вызов Неймара в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий национальной сборной Бразилии Матеус Кунья прокомментировал вызов вингера Неймара в состав «пятикратных чемпионов»:

«Вызов Неймара в сборную никого не должен удивлять. Это футболист, чье мастерство говорит само за себя. Надеюсь, он сможет помочь нам, проявив весь свой талант. Неймар и Каземиро – игроки невероятного уровня, и они ежедневно доказывают это в своих клубах.

Они находятся в отличной форме и входят в число лучших в мире благодаря тому, чего достигли за последние годы, каждый сезон доказывая способность решать исход матчей. У нас есть выдающиеся футболисты, но нам нужно быть сильными как команда, если мы хотим осуществить свою мечту».

Неймар пропустил первый матч сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года из-за травмы. Сообщалось, что и во втором матче мундиаля вингер не примет участия.

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Матеус Кунья Неймар ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: AS
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