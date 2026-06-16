Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот

В лагере сборной Южной Кореи разгорелся конфликт с представителями СМИ во время Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Футболисты корейской команды решили бойкотировать журналистов после инцидента, связанного с капитаном сборной Сон Хин Мином.

Сообщается, что во время тренировки команды некоторые представители прессы позволили себе насмешки по поводу освобождения нападающего от обязательной военной службы. Видео с этими высказываниями впоследствии распространилось в сети и вызвало возмущение внутри команды.

После победы над Чехией со счётом 2:1 Сон Хин Мин отказался от общения с журналистами, а последующие медиа-мероприятия с участием игроков были отменены.

Также в федерации подчеркнули, что уважают работу журналистов и роль СМИ, однако заверили, что и в дальнейшем будут ставить на первое место защиту интересов команды и создание здоровой атмосферы вокруг сборной.