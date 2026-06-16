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Чемпионат мира
16 июня 2026, 20:12 | Обновлено 16 июня 2026, 20:13
2020
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Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот

В лагере сборной Южной Кореи разгорелся конфликт со СМИ

16 июня 2026, 20:12 | Обновлено 16 июня 2026, 20:13
2020
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Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Южной Кореи
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В лагере сборной Южной Кореи разгорелся конфликт с представителями СМИ во время Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Футболисты корейской команды решили бойкотировать журналистов после инцидента, связанного с капитаном сборной Сон Хин Мином.

Сообщается, что во время тренировки команды некоторые представители прессы позволили себе насмешки по поводу освобождения нападающего от обязательной военной службы. Видео с этими высказываниями впоследствии распространилось в сети и вызвало возмущение внутри команды.

После победы над Чехией со счётом 2:1 Сон Хин Мин отказался от общения с журналистами, а последующие медиа-мероприятия с участием игроков были отменены.

Также в федерации подчеркнули, что уважают работу журналистов и роль СМИ, однако заверили, что и в дальнейшем будут ставить на первое место защиту интересов команды и создание здоровой атмосферы вокруг сборной.

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Сон Хын Мин сборная Южной Кореи по футболу ЧМ-2026 по футболу бойкот скандал
Дмитрий Олийченко Источник: The Telegraph
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