Юрий Вирт назвал плюсы и минусы новичка Динамо Ольхового

Экс-голкипер ряда украинских клубов Юрий Вирт оценил игру голкипера Ильи Ольхового, который перешел в киевское «Динамо»:

– Что вы, как тренер и бывший вратарь, можете сказать о вратарских навыках Ильи? В чём его сильные стороны, а над чем ещё стоит поработать?

– Работать всегда есть над чем, и тренеры киевского «Динамо» с этим разберутся. Главное его преимущество – это, конечно, игра на линии. При своем росте, около 200 сантиметров, он достаточно координирован, очень хорошо действует в так называемом «ближнем бою» и отличается пластичностью.

Что касается аспектов, требующих улучшения, то ему в любом случае стоит добавить в игре ногами и действовать смелее при выходах. Эти компоненты Илье нужно подтягивать

В прошедшем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.