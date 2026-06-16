Юрий Вирт назвал плюсы и минусы новичка Динамо Ольхового
Украинский голкипер перебрался из «Нивы» в киевский клуб
Экс-голкипер ряда украинских клубов Юрий Вирт оценил игру голкипера Ильи Ольхового, который перешел в киевское «Динамо»:
– Что вы, как тренер и бывший вратарь, можете сказать о вратарских навыках Ильи? В чём его сильные стороны, а над чем ещё стоит поработать?
– Работать всегда есть над чем, и тренеры киевского «Динамо» с этим разберутся. Главное его преимущество – это, конечно, игра на линии. При своем росте, около 200 сантиметров, он достаточно координирован, очень хорошо действует в так называемом «ближнем бою» и отличается пластичностью.
Что касается аспектов, требующих улучшения, то ему в любом случае стоит добавить в игре ногами и действовать смелее при выходах. Эти компоненты Илье нужно подтягивать
В прошедшем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда вышла на финишную прямую подготовки к чемпионату Европы
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!