Багет для Бублика. Чемпион-2025 вылетел на старте турнира ATP 500 в Галле

Прошлогодний чемпион, представитель Казахстана Александр Бублик (ATP 11) не сумел защитить титул травяного турнира ATP 500 в Галле и вылетел в первом круге.

Бублик проиграл квалифайеру, итальянцу Маттиа Беллуччи (ATP 74) в двух партиях за 1 час и 17 минут, получив багет во втором сете – 6:7 (6:8), 1:6.

Это была первая очная встреча соперников.

В 2025 году Бублик в матче 1/8 финала сенсационно одолел лидера мирового рейтинга ATP Янника Синнера, а в борьбе за трофей травяного турнира в Германии обыграл нейтрала Даниила Медведева.

Во втором круге Беллуччи сыграет с квалифайером Рафаэлем Коллиньоном, который одолел австралийца Алексея Попырина.

ATP 500 Галле. Трава, 1/16 финала

Маттиа Беллуччи [Q] – Александр Бублик [7] – 7:6 (8:6), 6:1

Видеообзор матча