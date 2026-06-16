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  4. Эксперт объяснил, почему Кендзера не заменит Караваева в Динамо
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 17:25 |
739
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Эксперт объяснил, почему Кендзера не заменит Караваева в Динамо

Поляк станет одним из вариантов в центре обороны киевлян

16 июня 2026, 17:25 |
739
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Эксперт объяснил, почему Кендзера не заменит Караваева в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера
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Футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко прокомментировал информацию о возможном возвращении в киевское «Динамо» 32-летнего польского защитника Томаша Кендзьоры.

Ранее сообщалось, что столичный клуб может приобрести игрока сборной Польши на замену Вячеславу Караваеву, который покинул клуб и перешел в «Шахтер».

«Если Кендзора и перейдет в киевское «Динамо», то, я думаю, не на позицию правого защитника. Томаш Кендзьора, на мой взгляд, не является заменой Караваеву в киевском «Динамо». Если эта сделка состоится, я думаю, что это будет вариант на позицию центрального защитника. Я считаю, что именно в качестве центрального защитника Кендзьора может стать действительно очень интересным и уместным приобретением для «Динамо» Киев. Это опытный игрок с большим, в том числе международным, опытом, игрок, который уже знает клуб, знает Украину и владеет языком. Очень позитивная, классная личность, обладающая первоклассными человеческими и лидерскими качествами», – сказал Вацко.

Кендзера играл за «Динамо» с 2017 по 2024 год. В составе киевского клуба он провел 125 матчей и забил пять голов. Сейчас он выступает в составе греческого ПАОКа.

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Томаш Кендзера Динамо Киев чемпионат Украины по футболу трансферы Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
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кендзьора вже має досвід бути четвертим в складі динамо, тому трансфер топ
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