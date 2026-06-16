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  4. Фонсека вылетел на старте турнира ATP 500 в Галле от 59-й ракетки
ATP
16 июня 2026, 16:06 |
37
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Фонсека вылетел на старте турнира ATP 500 в Галле от 59-й ракетки

Жоау проиграл в матче 1/16 финала Яннику Ханфманну

16 июня 2026, 16:06 |
37
0
Фонсека вылетел на старте турнира ATP 500 в Галле от 59-й ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека
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Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 25) завершил выступления на травяном турнире ATP 500 в Галле, Германия.

Фонсека проиграл в стартовом поединке представителю Германии Яннику Ханфманну (ATP 59) в двух сетах за 1 час и 7 минут – 2:6, 2:6.

Это была первая очная встреча соперников.

Для бразильского теннисиста это был первый турнир на травяном покрытии в этом сезоне.

Во втором круге Ханфманн встретится либо с первым сеяным Александром Зверевым, либо с чехом Витом Копрживой.

ATP 500 Галле. Трава, 1/16 финала

Жоау Фонсека – Янник Ханфманн – 2:6, 2:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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