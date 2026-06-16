Фонсека вылетел на старте турнира ATP 500 в Галле от 59-й ракетки
Жоау проиграл в матче 1/16 финала Яннику Ханфманну
Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 25) завершил выступления на травяном турнире ATP 500 в Галле, Германия.
Фонсека проиграл в стартовом поединке представителю Германии Яннику Ханфманну (ATP 59) в двух сетах за 1 час и 7 минут – 2:6, 2:6.
Это была первая очная встреча соперников.
Для бразильского теннисиста это был первый турнир на травяном покрытии в этом сезоне.
Во втором круге Ханфманн встретится либо с первым сеяным Александром Зверевым, либо с чехом Витом Копрживой.
ATP 500 Галле. Трава, 1/16 финала
Жоау Фонсека – Янник Ханфманн – 2:6, 2:6
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
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