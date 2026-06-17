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  4. Динамо получило два варианта, куда продать Михавко
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 06:32 |
1024
0

Динамо получило два варианта, куда продать Михавко

На игрока претендуют «Трабзонспор» и «Марсель»

17 июня 2026, 06:32 |
1024
0
Динамо получило два варианта, куда продать Михавко
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
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Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Тарас Михавко может в скором времени сменить клуб.

Как отмечает источник, к талантливому украинцу проявляют интерес титулованный французский клуб «Марсель» и турецкий «Трабзонспор» – действующий обладатель национального Кубка.

В прошлом сезоне Тарас Михавко провел 39 матчей, в которых сумел забить шесть голов.

Ранее сообщалось, что английский «Тоттенхэм» активно рассматривает возможность подписания центрального защитника «Динамо» Тараса Михавко.

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Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
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