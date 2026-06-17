Украина. Премьер лига17 июня 2026, 06:32 |
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Динамо получило два варианта, куда продать Михавко
На игрока претендуют «Трабзонспор» и «Марсель»
17 июня 2026, 06:32 |
1024
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Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Тарас Михавко может в скором времени сменить клуб.
Как отмечает источник, к талантливому украинцу проявляют интерес титулованный французский клуб «Марсель» и турецкий «Трабзонспор» – действующий обладатель национального Кубка.
В прошлом сезоне Тарас Михавко провел 39 матчей, в которых сумел забить шесть голов.
Ранее сообщалось, что английский «Тоттенхэм» активно рассматривает возможность подписания центрального защитника «Динамо» Тараса Михавко.
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