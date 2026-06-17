Динамо получило два варианта, куда продать Михавко

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Тарас Михавко может в скором времени сменить клуб.

Как отмечает источник, к талантливому украинцу проявляют интерес титулованный французский клуб «Марсель» и турецкий «Трабзонспор» – действующий обладатель национального Кубка.

В прошлом сезоне Тарас Михавко провел 39 матчей, в которых сумел забить шесть голов.

Ранее сообщалось, что английский «Тоттенхэм» активно рассматривает возможность подписания центрального защитника «Динамо» Тараса Михавко.