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Украина. Вторая лига
16 июня 2026, 14:12 | Обновлено 16 июня 2026, 14:55
521
0

В составе неудачника Первой лиги осталось семь футболистов

Хмельницкая команда снова будет выступать во Второй лиге

16 июня 2026, 14:12 | Обновлено 16 июня 2026, 14:55
521
0
В составе неудачника Первой лиги осталось семь футболистов
ФК Подолье
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Как стало известно Sport.ua, после провального сезона в «Подолье», понизившемся в классе, по разным причинам осталось только семь футболистов.

По имеющейся информации, в ближайшие дни должна состояться встреча клубного руководства с мэром Хмельницкого Александром Симчишиным, часто помогавшему команде, после которой и появится конкретика с планами на новый сезон – будет делать «Подолье» ставку на пополнение из молодежного состава (U-19) или приглашать арендованных игроков и свободных агентов.

Ожидается, что подопечные Александра Воловика возобновят тренировочный процесс 25 июня. С потенциальными спарринг-партнерами еще ведутся переговоры.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Подолье Хмельницкий инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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