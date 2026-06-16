В составе неудачника Первой лиги осталось семь футболистов

Как стало известно Sport.ua, после провального сезона в «Подолье», понизившемся в классе, по разным причинам осталось только семь футболистов.

По имеющейся информации, в ближайшие дни должна состояться встреча клубного руководства с мэром Хмельницкого Александром Симчишиным, часто помогавшему команде, после которой и появится конкретика с планами на новый сезон – будет делать «Подолье» ставку на пополнение из молодежного состава (U-19) или приглашать арендованных игроков и свободных агентов.

Ожидается, что подопечные Александра Воловика возобновят тренировочный процесс 25 июня. С потенциальными спарринг-партнерами еще ведутся переговоры.