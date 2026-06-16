Экс-тренер сборных Украины: «Настоящая борьба на ЧМ будет с 1/8 финала»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов поделился своими впечатлениями о первых поединках на групповом этапе финальной части чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде:

«Ничьи Испании, Нидерландов, Уругвая в матчах со более слабыми оппонентами, не должны вводить в заблуждение. В первых поединках фавориты часто позволяют себе играть легкомысленно, действовать не на максимальных оборотах, потому что убеждены, что при нынешней системе проведения мирового форума у ​​них не будет проблем с выходом в следующий раунд.

Я не являюсь сторонником расширения количества участников финальной части до 48 команд. Это бизнес-проект ФИФА, когда футбол отходит на второй план.

При таком растянутом формате заметно снижается интрига на групповом этапе, что негативно влияет на общий уровень конкуренции. К сожалению, это мало беспокоит руководство ФИФА.

Поэтому болельщикам ничего не остается, как запастись терпением, ждать придется долго, потому что настоящая борьба начнется не раньше 1/8 финала».