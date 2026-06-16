Чемпионат мира16 июня 2026, 12:38 | Обновлено 16 июня 2026, 13:08
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Сенегал сыграет 8-й матч в истории против европейских сборных на ЧМ
Вспомним, против кого сенегальцы играли раньше и с каким счетом закончились матчи
16 июня 2026, 12:38 | Обновлено 16 июня 2026, 13:08
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Сборная Сенегала в восьмой раз сыграет против европейской сборной на чемпионате мира.
В первом туре ЧМ-2026 соперником сенегальцев станет сборная Франции.
В предыдущих 7 встречах против сборных из Европы на мировых первенствах Сенегал одержал 3 победы (Франция, Швеция, Польша), трижды проиграл (Турция, Нидерланды, Англия) и еще один матч закончился вничью (Дания).
Матчи сборной Сенегала против европейских сборных на чемпионатах мира
- 2022: Англия – 0:3
- 2022: Нидерланды – 0:2
- 2018: Польша – 2:1
- 2002: Турция – 0:1 (доп. время)
- 2002: Швеция – 2:1 (доп. время)
- 2002: Дания – 1:1
- 2002: Франция – 1:0
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