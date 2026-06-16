Сенегал сыграет 8-й матч в истории против европейских сборных на ЧМ

Сборная Сенегала в восьмой раз сыграет против европейской сборной на чемпионате мира.

В первом туре ЧМ-2026 соперником сенегальцев станет сборная Франции.

В предыдущих 7 встречах против сборных из Европы на мировых первенствах Сенегал одержал 3 победы (Франция, Швеция, Польша), трижды проиграл (Турция, Нидерланды, Англия) и еще один матч закончился вничью (Дания).

Матчи сборной Сенегала против европейских сборных на чемпионатах мира