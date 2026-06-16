Кривбасс опроверг информацию о финансовых трудностях

Ранее распространенная информация о финансовых трудностях клуба, по словам представителей «Кривбасса», не соответствует действительности.

«Футбольный клуб «Кривбасс» обращает внимание на распространение в информационном пространстве недостоверной информации о якобы критической финансовой ситуации и возможном прекращении деятельности клуба.

Заявляем официально: ФК «Кривбасс» работает в штатном режиме и продолжает подготовку к новому сезону в соответствии с утвержденным планом. Все структурные подразделения функционируют в обычном режиме, а клуб выполняет свои текущие обязательства.

Информация, распространенная отдельными СМИ и Telegram-каналами со ссылкой на неподтвержденные источники, не соответствует действительности и носит исключительно спекулятивный характер.

Призываем болельщиков, представителей СМИ и футбольное сообщество доверять только официальным источникам информации клуба — официальному сайту ФК «Кривбасс» и нашим верифицированным страницам в социальных сетях. Именно там публикуются все достоверные новости о нашей деятельности, кадровых решениях и планах подготовки к новому сезону», – сообщили в клубе.