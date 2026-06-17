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  4. Игрок Динамо рассказал о конфликте с легендой клуба. Чем все закончилось?
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 05:32 |
665
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Игрок Динамо рассказал о конфликте с легендой клуба. Чем все закончилось?

Кабаев – о Шовковском

17 июня 2026, 05:32 |
665
2 Comments
Игрок Динамо рассказал о конфликте с легендой клуба. Чем все закончилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев
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Футболист киевского «Динамо» Владислав Кабаев высказался о бывшем тренере «Динамо» Александре Шовковском и признался, что ранее у него с ним был небольшой конфликт.

«Я в хороших отношениях с Александром Шовковским – и как с тренером, и как с человеком. Он очень многое мне дал после Луческу.

У нас были какие-то микроконфликты, но это нормально. Сегодня он может мне позвонить, спросить, как у меня дела. И я могу обратиться к нему как к легенде футбола, посоветоваться по поводу какой-то конкретной ситуации или поражения», – отметил Кабаев.

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Владислав Кабаев Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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У нього був мікро конфлікт,  журналіст красава 
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А де Кабаєв розповідає про конфлікт?
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