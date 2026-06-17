Игрок Динамо рассказал о конфликте с легендой клуба. Чем все закончилось?

Футболист киевского «Динамо» Владислав Кабаев высказался о бывшем тренере «Динамо» Александре Шовковском и признался, что ранее у него с ним был небольшой конфликт.

«Я в хороших отношениях с Александром Шовковским – и как с тренером, и как с человеком. Он очень многое мне дал после Луческу.

У нас были какие-то микроконфликты, но это нормально. Сегодня он может мне позвонить, спросить, как у меня дела. И я могу обратиться к нему как к легенде футбола, посоветоваться по поводу какой-то конкретной ситуации или поражения», – отметил Кабаев.