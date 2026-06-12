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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 07:17 |
1768
0

Динамо получит усиление за несколько недель до старта в Лиге Европы

Владислав Кабаев намерен набрать оптимальную форму и помочь команде в квалификации еврокубка

12 июня 2026, 07:17 |
1768
0
Динамо получит усиление за несколько недель до старта в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев
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Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев вернется в строй за несколько недель до старта в Лиге Европы, что позволит команде добавить вариативности в атаке.

Украинец провел длительное время в лазарете и сыграл всего один матч в 2026 году, однако планирует набрать оптимальную форму на тренировочных сборах:

«Да, многое пропустил. Был отпуск, сделали операцию, мало отдыхал, больше работал, чтобы вернуться как можно скорее. Сейчас приезжаю на базу.

Реабилитация у меня с тренером. Врачи ждут, делают восстановительные процедуры, массажи, компрессы. Костыли уже сбросил. На сборы поеду, неделю-другую еще пропущу, но очень хочу к первой игре еврокубковой быть готовым.

Там будет смотреть тренер, как я себя буду чувствовать. Поэтому я возвращаюсь с большой энергией, с большими силами, чтобы дарить эмоции себе и болельщикам, – рассказал Кабаев.

Опытный 30-летний вингер провел 25 матчей в сезоне, в которых забил два гола и отдал три ассиста. Киевский клуб начнет свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига Европы Динамо Киев Владислав Кабаев учебно-тренировочные сборы травма
Николай Тытюк Источник: FootballHub
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