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Испания
16 июня 2026, 17:31 | Обновлено 16 июня 2026, 17:50
1486
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Игрок сборной Аргентины не хочет возвращаться в Реал. Сообщил клубу

Нико Пас хочет еще сезон провести в Комо

16 июня 2026, 17:31 | Обновлено 16 июня 2026, 17:50
1486
1 Comments
Игрок сборной Аргентины не хочет возвращаться в Реал. Сообщил клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас
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По информации испанских СМИ, хавбек сборной Аргентины Нико Пас сообщил Реалу, что хочет провести еще один сезон в составе Комо.

Ожидается, что мадридский клуб активирует опцию возвращения молодого игрока, однако Пас просит оформить аренду в итальянскую команду на один сезон.

Пас считает, что ему пойдет на пользу еще один год под руководством Сеска Фабрегаса в составе Комо, которому предстоят выступления в основном этапе Лиги чемпионов.

Пас в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 8 ассистов.

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Иван Зинченко Источник: AS
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Хоче розвиватися і мати постійну ігрову практику, а не сидіти під кимось "на банці" у Реалі.
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