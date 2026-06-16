Игрок сборной Аргентины не хочет возвращаться в Реал. Сообщил клубу

По информации испанских СМИ, хавбек сборной Аргентины Нико Пас сообщил Реалу, что хочет провести еще один сезон в составе Комо.

Ожидается, что мадридский клуб активирует опцию возвращения молодого игрока, однако Пас просит оформить аренду в итальянскую команду на один сезон.

Пас считает, что ему пойдет на пользу еще один год под руководством Сеска Фабрегаса в составе Комо, которому предстоят выступления в основном этапе Лиги чемпионов.

Пас в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 8 ассистов.