Игрок сборной Аргентины не хочет возвращаться в Реал. Сообщил клубу
Нико Пас хочет еще сезон провести в Комо
По информации испанских СМИ, хавбек сборной Аргентины Нико Пас сообщил Реалу, что хочет провести еще один сезон в составе Комо.
Ожидается, что мадридский клуб активирует опцию возвращения молодого игрока, однако Пас просит оформить аренду в итальянскую команду на один сезон.
Пас считает, что ему пойдет на пользу еще один год под руководством Сеска Фабрегаса в составе Комо, которому предстоят выступления в основном этапе Лиги чемпионов.
Пас в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 8 ассистов.
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