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Чемпионат мира
16 июня 2026, 15:23 | Обновлено 16 июня 2026, 15:29
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0

ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 16 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

16 июня 2026, 15:23 | Обновлено 16 июня 2026, 15:29
145
0
ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 16 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FIFA
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​Вечером 16 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 22:00. Франция – Сенегал, 01:00. Ирак – Норвегия, 04:00. Аргентина – Алжир, 07:00. Австрия – Иордания.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1-й тур, 16 июня 2026

  • 16.06.26. 22:00. Франция – Сенегал
  • 17.06.26. 01:00. Ирак – Норвегия
  • 17.06.26. 04:00. Аргентина – Алжир
  • 17.06.26. 07:00. Австрия – Иордания

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)
  • 🔹 Группа B: Швейцария (1), Канада (1), Катар (1), Босния и Герцеговина (1)
  • 🔹 Группа C: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)
  • 🔹 Группа E: Германия (3), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (0), Кюрасао (0)
  • 🔹 Группа F: Швеция (3), Япония (1), Нидерланды (1), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Новая Зеландия (1), Иран (1), Бельгия (1), Египет (1)
  • 🔹 Группа H: Уругвай (1), Саудовская Аравия (1), Испания (1), Кабо-Верде (1)
  • 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
  • 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
  • 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
  • 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Инфографика

16.06.26. 22:00. Франция – Сенегал

17.06.26. 01:00. Ирак – Норвегия

17.06.26. 04:00. Аргентина – Алжир

17.06.26. 07:00. Австрия – Иордания

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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