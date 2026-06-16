ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 16 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 16 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.
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Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут матчи: 22:00. Франция – Сенегал, 01:00. Ирак – Норвегия, 04:00. Аргентина – Алжир, 07:00. Австрия – Иордания.
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1-й тур, 16 июня 2026
- 16.06.26. 22:00. Франция – Сенегал
- 17.06.26. 01:00. Ирак – Норвегия
- 17.06.26. 04:00. Аргентина – Алжир
- 17.06.26. 07:00. Австрия – Иордания
Состав групп финального раунда ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)
- 🔹 Группа B: Швейцария (1), Канада (1), Катар (1), Босния и Герцеговина (1)
- 🔹 Группа C: Шотландия (3), Марокко (1), Бразилия (1), Гаити (0)
- 🔹 Группа D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)
- 🔹 Группа E: Германия (3), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (0), Кюрасао (0)
- 🔹 Группа F: Швеция (3), Япония (1), Нидерланды (1), Тунис (0)
- 🔹 Группа G: Новая Зеландия (1), Иран (1), Бельгия (1), Египет (1)
- 🔹 Группа H: Уругвай (1), Саудовская Аравия (1), Испания (1), Кабо-Верде (1)
- 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
- 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
- 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
- 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
Инфографика
16.06.26. 22:00. Франция – Сенегал
17.06.26. 01:00. Ирак – Норвегия
17.06.26. 04:00. Аргентина – Алжир
17.06.26. 07:00. Австрия – Иордания
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