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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они забили четыре гола, а могли четырнадцать положить»
Чемпионат мира
16 июня 2026, 14:24 | Обновлено 16 июня 2026, 14:52
365
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они забили четыре гола, а могли четырнадцать положить»

Известный украинский тренер остался восхищен игрой сборной США в матче против Парагвая

16 июня 2026, 14:24 | Обновлено 16 июня 2026, 14:52
365
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они забили четыре гола, а могли четырнадцать положить»
Getty Images/Global Images Ukraine. США – Парагвай
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный признался, что остался впечатлен игрой одного из хозяев турнирной – сборной США, которая на старте мундиаля уничтожила Парагвай (4:1):

«Мне США очень понравились! Они забили четыре гола Парагваю, а могли еще четырнадцать положить. Американцы как хозяева играли патриотически, современно, много вертикального футбола.

Почеттино хорошо команду подготовил: атака, атака и еще раз атака. В Америке люди не поймут счет 0:0. Им нужны эмоции, адреналин, как в баскетболе или хоккее.

Поэтому США – это настоящая «темная лошадка», которая при определенном везении может дойти до полуфинала, как Марокко на прошлом мундиале», – уверен Кварцяный.

Американская сборная попала в квартет D, где кроме Парагвая, ее соперниками станут команды Австралии и Турции.

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ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Парагвая по футболу Виталий Кварцяный
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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