Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они забили четыре гола, а могли четырнадцать положить»
Известный украинский тренер остался восхищен игрой сборной США в матче против Парагвая
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный признался, что остался впечатлен игрой одного из хозяев турнирной – сборной США, которая на старте мундиаля уничтожила Парагвай (4:1):
«Мне США очень понравились! Они забили четыре гола Парагваю, а могли еще четырнадцать положить. Американцы как хозяева играли патриотически, современно, много вертикального футбола.
Почеттино хорошо команду подготовил: атака, атака и еще раз атака. В Америке люди не поймут счет 0:0. Им нужны эмоции, адреналин, как в баскетболе или хоккее.
Поэтому США – это настоящая «темная лошадка», которая при определенном везении может дойти до полуфинала, как Марокко на прошлом мундиале», – уверен Кварцяный.
Американская сборная попала в квартет D, где кроме Парагвая, ее соперниками станут команды Австралии и Турции.
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