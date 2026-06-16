Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они забили четыре гола, а могли четырнадцать положить»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный признался, что остался впечатлен игрой одного из хозяев турнирной – сборной США, которая на старте мундиаля уничтожила Парагвай (4:1):

«Мне США очень понравились! Они забили четыре гола Парагваю, а могли еще четырнадцать положить. Американцы как хозяева играли патриотически, современно, много вертикального футбола.

Почеттино хорошо команду подготовил: атака, атака и еще раз атака. В Америке люди не поймут счет 0:0. Им нужны эмоции, адреналин, как в баскетболе или хоккее.

Поэтому США – это настоящая «темная лошадка», которая при определенном везении может дойти до полуфинала, как Марокко на прошлом мундиале», – уверен Кварцяный.

Американская сборная попала в квартет D, где кроме Парагвая, ее соперниками станут команды Австралии и Турции.