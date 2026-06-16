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  4. Довбик покинет Рому. Известно, в какую страну отправится футболист
Испания
16 июня 2026, 23:42 |
634
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Довбик покинет Рому. Известно, в какую страну отправится футболист

Им интересуются «Бетис» и «Вильярреал»

16 июня 2026, 23:42 |
634
1 Comments
Довбик покинет Рому. Известно, в какую страну отправится футболист
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным.

По информации журналиста Николы Скиры, форвард сборной Украины покинет римский клуб уже во время летнего трансферного окна. Интерес к футболисту проявляют два клуба Ла Лиги — «Реал» Бетис и «Вильярреал».

Оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг украинца и рассматривают возможность его подписания.

В сезоне-2025/26 украинский нападающий провел 18 матчей в составе «Ромы», забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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Дмитрий Олийченко Источник: Николо Скира
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Админы у вас есть статистика, какая ето по счету статью про Довбыка???
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