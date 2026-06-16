Довбик покинет Рому. Известно, в какую страну отправится футболист
Им интересуются «Бетис» и «Вильярреал»
Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным.
По информации журналиста Николы Скиры, форвард сборной Украины покинет римский клуб уже во время летнего трансферного окна. Интерес к футболисту проявляют два клуба Ла Лиги — «Реал» Бетис и «Вильярреал».
Оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг украинца и рассматривают возможность его подписания.
В сезоне-2025/26 украинский нападающий провел 18 матчей в составе «Ромы», забил три мяча и отдал две результативные передачи.
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