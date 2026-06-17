Известный тренер нашел для Барселоны украинского нападающего

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о перспективах Владислава Ваната и Александра Пищура в «Жироне».

– Если бы меня туда пригласили, я бы им показал, как нужно входить в Ла Лигу. Пищура бы через год-два забрала «Барселона»!

– Если Ванат останется в «Жироне», сможет ли Пищур выиграть у него конкуренцию?

– Я бы их обоих ставил в состав. Ванат тоже хороший футболист, обладает отличной стартовой скоростью и должен играть на позиции под нападающим. Главное, чтобы полузащитники умели находить Ваната и Пищура на поле, а не просто разыгрывали треугольники между собой. Зачем эти треугольники, если нужно забивать голы? Подали диагональ – Пищур пробил или сбросил на Ваната. Вот так нужно играть в Жироне.