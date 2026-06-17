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  4. Известный тренер нашел для Барселоны украинского нападающего
Испания
17 июня 2026, 08:32 |
718
3

Известный тренер нашел для Барселоны украинского нападающего

Кварцяный – о Пищуре и Ванате

17 июня 2026, 08:32 |
718
3 Comments
Известный тренер нашел для Барселоны украинского нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о перспективах Владислава Ваната и Александра Пищура в «Жироне».

– Если бы меня туда пригласили, я бы им показал, как нужно входить в Ла Лигу. Пищура бы через год-два забрала «Барселона»!

– Если Ванат останется в «Жироне», сможет ли Пищур выиграть у него конкуренцию?

– Я бы их обоих ставил в состав. Ванат тоже хороший футболист, обладает отличной стартовой скоростью и должен играть на позиции под нападающим. Главное, чтобы полузащитники умели находить Ваната и Пищура на поле, а не просто разыгрывали треугольники между собой. Зачем эти треугольники, если нужно забивать голы? Подали диагональ – Пищур пробил или сбросил на Ваната. Вот так нужно играть в Жироне.

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Виталий Кварцяный Александр Пищур-младший Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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Какой ванат? Он и рядом не валялся рядом с Пищуром
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О! Знов Олійченко виплив зі своїми заголовками. Щось давно його видно не було)))
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А Барселона для хайп-заголовку?
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0
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