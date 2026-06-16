В Бразилии приостановили чемпионат из-за подозрений в договорных матчах

Федерация футбола штата Рио-де-Жанейро (FERJ) приостановила чемпионат Carioca Série C, третий дивизион футбольной лиги штата Рио-де-Жанейро, из-за подозрений в договорных матчах.

Решение принято на основе отчетов компаний по мониторингу честности Sportradar и IBIA, которые зафиксировали подозрительные схемы ставок в трех матчах турнира.

Под подозрение попали встречи Ceres FC против Tigres do Brasil, CAAC Brasil против Itaboraí Profut и Barra Mansa FC против Mageense FC. FERJ заявила, что совпадение нескольких независимых отчетов указывает на риск манипуляций и требует расследования.

Все матчи турнира приостановлены с седьмого тура до завершения проверки или решения спортивных судебных органов. Материалы дела будут переданы в прокуратуру, полицию и другие компетентные структуры. Окончательные выводы о возможных нарушениях пока не сделаны, расследование продолжается.

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