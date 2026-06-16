В Нью-Йорке бразильские фанаты организовали масштабную акцию

Оператор азартных игр Betnacional совместно с фанатским движением Movimento Verde Amarelo организовала в Нью-Йорке крупнейшую в истории акцию бразильских болельщиков за пределами страны перед матчем сборной Бразилии против Марокко на чемпионате мира 2026 года.

В мероприятии в центре Манхэттена приняли участие более 8 тысяч человек. Болельщики прошли по улицам города с гигантским зелено-желтым флагом, барабанами и традиционными куклами Олинды, а финальной точкой стал концерт возле магазина Pelé Store.

Организаторы заявили, что для подготовки акции в США было доставлено более двух тонн оборудования и атрибутики. На Таймс-сквер также появились специальные интерактивные сообщения и рекламные материалы.

Представители Movimento Verde Amarelo и Betnacional назвали событие историческим и отметили, что оно стало символом поддержки сборной Бразилии во время ЧМ-2026.

По словам организаторов, это лишь начало серии совместных мероприятий, запланированных на время турнира в США.

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