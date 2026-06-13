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Чемпионат мира
13 июня 2026, 23:58 |
28
0

Казино откроет большую фан-зону к ЧМ-2026 в Нью-Йорке

Resorts World NYC стал официальным спонсором проекта

13 июня 2026, 23:58 |
28
0
Казино откроет большую фан-зону к ЧМ-2026 в Нью-Йорке
iStock
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Resorts World New York City станет спонсором бесплатной фан-зоны для болельщиков во время Чемпионата мира по футболу 2026. Пространство откроют на стадионе Луи Армстронга в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Квинсе.

В фан-зоне будут проходить прямые трансляции матчей, общественные мероприятия и работать местные точки питания. Resorts World NYC также выступит со-спонсором концерта открытия и передаст 100 VIP-билетов местным общественным организациям.

Компания заявила, что проект поможет объединить жителей района и познакомить гостей турнира с культурой Квинса.

Ранее Resorts World NYC стало первым казино в штате Нью-Йорк, запустившим настольные игры с живыми дилерами. Комплекс также продолжает расширение и планирует создать тысячи новых рабочих мест к лету 2026 года.

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Александр Гринник Источник
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