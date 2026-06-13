Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильскому футболисту отклонили новую апелляцию по делу о ставках
Бразилия
13 июня 2026, 00:39 |
72
0

Бразильскому футболисту отклонили новую апелляцию по делу о ставках

Суд сохранил расследование в отношении Бруно Энрике

13 июня 2026, 00:39 |
72
0
Бразильскому футболисту отклонили новую апелляцию по делу о ставках
Getty Images/Global Images Ukraine.Бруно Энрике
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Суд Федерального округа Бразилии отклонил апелляцию защиты нападающего «Фламенго» Бруно Энрике и оставил футболиста ответчиком по делу о предполагаемой схеме ставок.

Расследование связано с матчем против «Сантоса» в чемпионате Бразилии 2023 года. Следствие подозревает, что игрок намеренно получил желтую карточку, что могло быть связано со ставками на это событие.

Ранее дело рассматривал спортивный суд, который оштрафовал футболиста на 100 тысяч реалов (19 тысяч долларов), но не стал его дисквалифицировать. Благодаря этому Бруно Энрике продолжил выступать за «Фламенго».

Теперь расследование продолжается уже в рамках уголовного производства.

По теме:
Рынок прогнозов на чемпионат мира 2026 года превысил 2 млрд долларов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Какие шансы у Гаити? Букмекеры объявили коэффициенты на чемпионат мира 2026
азарт ставки Фламенго Бруно Энрике Сантос
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду выступил с заявлением о своем будущем
Футбол | 13 июня 2026, 00:32 0
Роналду выступил с заявлением о своем будущем
Роналду выступил с заявлением о своем будущем

Португалец назвал свою главную цель

Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 12 июня 2026, 20:05 5
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину

Эрик Рамирес заявил, что поддерживает связь с киевлянами

Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Бокс | 12.06.2026, 05:26
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Футбол | 12.06.2026, 09:45
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Футбол | 12.06.2026, 11:08
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
11.06.2026, 03:05
Бокс
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
«Они все смеялись». Президент WBC выступил с официальным решением по Усику
11.06.2026, 09:22 2
Бокс
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
11.06.2026, 07:02 4
Футбол
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 13
Футбол
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
Цыганков определился со своим будущим. Жирона получила письмо от украинца
11.06.2026, 12:02 4
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32
Бокс
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
12.06.2026, 03:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем