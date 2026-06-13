Бразильскому футболисту отклонили новую апелляцию по делу о ставках

Суд Федерального округа Бразилии отклонил апелляцию защиты нападающего «Фламенго» Бруно Энрике и оставил футболиста ответчиком по делу о предполагаемой схеме ставок.

Расследование связано с матчем против «Сантоса» в чемпионате Бразилии 2023 года. Следствие подозревает, что игрок намеренно получил желтую карточку, что могло быть связано со ставками на это событие.

Ранее дело рассматривал спортивный суд, который оштрафовал футболиста на 100 тысяч реалов (19 тысяч долларов), но не стал его дисквалифицировать. Благодаря этому Бруно Энрике продолжил выступать за «Фламенго».

Теперь расследование продолжается уже в рамках уголовного производства.