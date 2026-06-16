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Чемпионат мира
16 июня 2026, 12:37 | Обновлено 16 июня 2026, 13:11
748
0

Стало известно, сможет ли Месси сыграть за сборную Аргентины на ЧМ-2026

Опытный футболист успел восстановиться после повреждения и готов выйти на поле в первом туре

16 июня 2026, 12:37 | Обновлено 16 июня 2026, 13:11
748
0
Стало известно, сможет ли Месси сыграть за сборную Аргентины на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Вингер сборной Аргентины Лионель Месси успел восстановиться после мышечного перенапряжения задней поверхности бедра левой ноги. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В течение последних десяти дней опытный 38-летний футболист занимался в общей группе без ограничений и сможет выйти в стартовом составе в матче первого тура ЧМ-2026.

Подопечные Лионеля Скалони сыграют против Алжира в поединке, который состоится на стадионе в Канзас-Сити в ночь на 17 июня. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Сборная Аргентины сыграет на турнире в квартете J, где ее соперниками станут команды Алжира, Австрии и Иордании. Аргентинская команда является фаворитом своей группы.

Месси провел 16 матчей в сезоне в составе «Интер Майами», в которых забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

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Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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