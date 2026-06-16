Стало известно, сможет ли Месси сыграть за сборную Аргентины на ЧМ-2026
Опытный футболист успел восстановиться после повреждения и готов выйти на поле в первом туре
Вингер сборной Аргентины Лионель Месси успел восстановиться после мышечного перенапряжения задней поверхности бедра левой ноги. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
В течение последних десяти дней опытный 38-летний футболист занимался в общей группе без ограничений и сможет выйти в стартовом составе в матче первого тура ЧМ-2026.
Подопечные Лионеля Скалони сыграют против Алжира в поединке, который состоится на стадионе в Канзас-Сити в ночь на 17 июня. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 04:00 по киевскому времени.
Сборная Аргентины сыграет на турнире в квартете J, где ее соперниками станут команды Алжира, Австрии и Иордании. Аргентинская команда является фаворитом своей группы.
Месси провел 16 матчей в сезоне в составе «Интер Майами», в которых забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.
🚨 Lionel Messi has recovered and will start for Argentina today on World Cup debut, reports TyC. pic.twitter.com/RlpGU8oH6K— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026
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