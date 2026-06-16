Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия
Игра первого тура группы І начнется 17 июня в 01:00 по Киеву
В среду, 17 июня, будет проведен матч Ирака и Норвегии в рамках первого тура группы I на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Примет поединок «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США).
Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени. Команды впервые в истории проведут очный поединок.
В группе I также находятся Франция и Сенегал, которые сыграют уже 16 июня.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа І (ЧМ-2026)
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
|2
|Ирак
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
|
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