В среду, 17 июня, будет проведен матч Ирака и Норвегии в рамках первого тура группы I на чемпионате мира 2026.

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Примет поединок «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США).

Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени. Команды впервые в истории проведут очный поединок.

В группе I также находятся Франция и Сенегал, которые сыграют уже 16 июня.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ирак – Норвегия Смотреть трансляцию

Группа І (ЧМ-2026)