Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия
Чемпионат мира
16 июня 2026, 08:44 | Обновлено 16 июня 2026, 08:45
26
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия

Игра первого тура группы І начнется 17 июня в 01:00 по Киеву

16 июня 2026, 08:44 | Обновлено 16 июня 2026, 08:45
26
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 17 июня, будет проведен матч Ирака и Норвегии в рамках первого тура группы I на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Примет поединок «Бостон Стэдиум» в городе Фоксборо, штат Массачусетс (США).

Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по киевскому времени. Команды впервые в истории проведут очный поединок.

В группе I также находятся Франция и Сенегал, которые сыграют уже 16 июня.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ирак – Норвегия
Смотреть трансляцию

Группа І (ЧМ-2026)

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
2 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
3 Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
4 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
Полная таблица
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марсело Бьелса объяснил, почему Уругвай не сумел одолеть Саудовскую Аравию
Австрия – Иордания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Австрия – Иордания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Норвегии по футболу сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
Футбол | 16 июня 2026, 04:33 4
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку

В ФИФА не нашли оснований для дисциплинарного наказания

Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15 июня 2026, 09:17 5
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера

Футболист может переехать в Германию

В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
Футбол | 15.06.2026, 09:45
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»
Бокс | 15.06.2026, 19:16
КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»
КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»
Ирак – Норвегия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 16.06.2026, 08:01
Ирак – Норвегия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Ирак – Норвегия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
Игроки ПСЖ неожиданно отреагировали на отношения Забарного и Сафонова
15.06.2026, 04:02 12
Футбол
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 9
Теннис
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после триллера с Польшей?
14.06.2026, 11:22
Волейбол
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 6
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 3
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем