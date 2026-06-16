Голкипером, неожиданно оказавшимся в Динамо, интересовался другой клуб УПЛ

Бывший тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт оценил переход Ильи Ольхового в Динамо, заявив, что в свое время молодым голкипером предметно интересовался Металлист 1925.

– Юрий Николаевич, вы работали с Ильей в тернопольской Ниве. В СМИ писали, что Ольховым интересовались и Карпаты и Динамо, но в итоге он оказался именно в столичном клубе. Как оцените этот переход и каковы ваши впечатления?

– Отреагировал положительно. Своей работой Илья заслужил переход в команду высшего уровня гораздо раньше. Еще во время моей работы в Ниве им очень предметно интересовался Металлист 1925. Представители их тренерского штаба, в частности тренер вратарей, приезжали на наши тренировки, наблюдали за ним около недели и остались под очень приятным впечатлением. Не знаю, почему тогда этот трансфер не сложился, хотя все шло к тому, что он перейдет.

То, что сейчас им интересовались Динамо и Карпаты, вполне закономерно. Вратарь он перспективный, молодой, ему есть куда расти, но он уже показывает довольно зрелую игру. Поэтому этот трансфер меня совсем не удивил, – сказал Вирт.

В прошлом сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали "сухими". Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.