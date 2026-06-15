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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 23:47 | Обновлено 15 июня 2026, 23:48
739
0

Вратарь Динамо: «Спасибо тем, кто не верил»

Илья Ольховый простился с фанатами тернопольской «Нивы»

15 июня 2026, 23:47 | Обновлено 15 июня 2026, 23:48
739
0
Вратарь Динамо: «Спасибо тем, кто не верил»
ФК Нива Тернополь. Илья Ольховый
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Украинский вратарь Илья Ольховый попрощался с болельщиками тернопольской «Нивы» после перехода в киевское «Динамо»:

«Тернополь, пришло время прощаться. В первую очередь хочу поблагодарить людей, которые приходили и поддерживали нас, несмотря на результаты. Вы всегда верили до конца и были рядом. Отдельное спасибо и тем, кто не верил – вы давали мотивацию становиться лучше.

Два года пролетели как один день. Мы прошли через немало испытаний: были как хорошие, так и тяжелые моменты, но мы прожили их вместе, как одна большая семья. За это время я многому научился, обрел новых друзей и получил множество незабываемых эмоций, которые вы дарили нам на трибунах.

Спасибо руководству клуба за то, что открыло мне путь в большой футбол. Спасибо каждому тренеру, который вкладывал в нас свои силы и веру, а также всему персоналу, который заботился о том, чтобы мы работали в хороших условиях. И, конечно, спасибо команде, которая стала для меня второй семьей.

Этот период навсегда останется частью меня. Спасибо, что были на этом пути со мной!»

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Динамо Киев трансферы Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы УПЛ Илья Ольховый
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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