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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 09:27 |
1050
0

Футболист, который бежал из Украины, продолжит карьеру в чемпионате Польши

Джаир Коллауазо покинет «Кудровку» и с нового сезона будет защищать цвета польского ФК «Пяст»

16 июня 2026, 09:27 |
1050
0
Футболист, который бежал из Украины, продолжит карьеру в чемпионате Польши
ФК Кудровка. Джаир Коллауазо
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Центральный защитник «Кудровки» и бывший игрок сборной Эквадора Джаир Коллауазо покинет чемпионат Украины и продолжит карьеру в одном клубов чемпионата Польши.

В мае 20-летний футболист сбежал из Украины, самовольно покинув расположение команды, но после непростых переговоров легионера уговорили вернуться в Премьер-лигу.

Джаир так и не выходил на поле после своего побега, а после завершения сезона договорился о сотрудничестве с ФК «Пяст», который занял 15-е место в турнирной таблице.

По информации источника, польский клуб готов компенсировать определенную сумму за трансфер эквадорца, который не собирается связывать свое будущее с украинским чемпионатом.

Коллауазо присоединился к «Кудровке» в марте 2026 года на правах свободного агента и провел десять матчей за клуб из Черниговской области. Трансферная стоимость защитника составляет 250 тысяч евро.

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Кудровка Джаир Коллауазо чемпионат Польши по футболу Пяст Гливице трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Telegram
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