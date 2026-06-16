Футболист, который бежал из Украины, продолжит карьеру в чемпионате Польши
Джаир Коллауазо покинет «Кудровку» и с нового сезона будет защищать цвета польского ФК «Пяст»
Центральный защитник «Кудровки» и бывший игрок сборной Эквадора Джаир Коллауазо покинет чемпионат Украины и продолжит карьеру в одном клубов чемпионата Польши.
В мае 20-летний футболист сбежал из Украины, самовольно покинув расположение команды, но после непростых переговоров легионера уговорили вернуться в Премьер-лигу.
Джаир так и не выходил на поле после своего побега, а после завершения сезона договорился о сотрудничестве с ФК «Пяст», который занял 15-е место в турнирной таблице.
По информации источника, польский клуб готов компенсировать определенную сумму за трансфер эквадорца, который не собирается связывать свое будущее с украинским чемпионатом.
Коллауазо присоединился к «Кудровке» в марте 2026 года на правах свободного агента и провел десять матчей за клуб из Черниговской области. Трансферная стоимость защитника составляет 250 тысяч евро.
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