Центральный защитник «Кудровки» и бывший игрок сборной Эквадора Джаир Коллауазо покинет чемпионат Украины и продолжит карьеру в одном клубов чемпионата Польши.

В мае 20-летний футболист сбежал из Украины, самовольно покинув расположение команды, но после непростых переговоров легионера уговорили вернуться в Премьер-лигу.

Джаир так и не выходил на поле после своего побега, а после завершения сезона договорился о сотрудничестве с ФК «Пяст», который занял 15-е место в турнирной таблице.

По информации источника, польский клуб готов компенсировать определенную сумму за трансфер эквадорца, который не собирается связывать свое будущее с украинским чемпионатом.

Коллауазо присоединился к «Кудровке» в марте 2026 года на правах свободного агента и провел десять матчей за клуб из Черниговской области. Трансферная стоимость защитника составляет 250 тысяч евро.